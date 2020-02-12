Rektör Çelik, madalyalı aşçıları makamında kabul etti

'Uluslararası Gastronomi Federasyonu' tarafından düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında takım halinde birinci olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik kabul etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Yargıcı, Öğr. Gör. Hasan Kırmızı, Öğr.Gör. Şükran Taşkın, Öğr.Gör. Hafize Özbudun, Öğr.Gör. Dilek Koçak ve dereceye giren öğrenciler hazır bulundu. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Gamze Dönmez, Cennet Cici, Müslüm Keskin ve Lazgin Çiftçi, Ankara Altınpark Expo Center Fuar alanında yapılan yarışmada farklı kategorilerde 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanıp ekip olarak birinci olarak 2 kupa birden almışlardı. Aşçılık Programının faaliyetlerini takdir ile karşıladıklarını belirten Rektör Çelik, "Geleceğe güvenle bakan güzel insanlar yetiştirmek için üniversitemizin imkanlarını öğrencilerin kullanımına sunuyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ederim. Bundan sonraki süreçte de maddi ve manevi desteklerle öğrencilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.



Rektör Çelik tarafından öğrencilere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA