Rektör Çomaklı, Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Çomaklı, "Haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Kayhan
Özer'in çektiği AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın halkı selamladığı "Seçim Zaferi" adlı fotoğrafa, "Yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın çektiği "Türk Yıldızları" adlı fotoğrafa, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Kamacı
'nın çektiği "Bayraklarla Tur 2018" adlı fotoğrafa oy verdi.
Rektör Çomaklı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında tercihlerini yaptığını ifade ederek "Bu vesileyle toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren tüm basın mensuplarımıza çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 17:04