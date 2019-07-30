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Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesini temsil edecek sporculara başarılar diledi

Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Şampiyonası 2019'da Anadolu Üniversitesini temsil edecek olan Taekwondo sporcuları Fatma Törehan ve Bengü Alkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

30.07.2019 13:14 Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesini temsil edecek sporculara başarılar diledi
Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Şampiyonası 2019'da Anadolu Üniversitesini temsil edecek olan Taekwondo sporcuları Fatma Törehan ve Bengü Alkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Çomaklı sporculara müsabakalarda başarılar diledi. Üniversiteler arası birçok şampiyonada ve Taekwondo Milli Takımı'nda dereceleri olan Açıköğretim Fakültesi(AÖF) Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Fatma Turhan ve İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencisi Bengü Alkan desteklerinden dolayı Anadolu Üniversitesi'ne ve Rektör Çomaklı'ya teşekkürlerini ileterek madalya ile dönme sözü verdi - ESKİŞEHİR

Çomaklı, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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