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Rektör Çomaklı, Bakan Selçuk ile video konferans yöntemiyle görüştü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bünyesinde araştırma hastanesi olan üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

09.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:29
Rektör Çomaklı, Bakan Selçuk ile video konferans yöntemiyle görüştü
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bünyesinde araştırma hastanesi olan üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

Video konferans yönetimiyle gerçekleşen görüşmede, Koronavirüsle mücadele noktasında hastanelerin çalışmaları değerlendirildi. Pandemi döneminde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara dair bilgilendirilmelerin yapıldığı toplantıda; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları, hastanelerin mali durumları, İlaç kesintileri, global bütçe uygulamaları ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ekonomik durumları gibi konuları istişare edildi.

"Koronavirüs sürecinde hastanelerimize daha fazla destek olacağız"

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iyileştirmelerin yapıldığını belirten Bakan Selçuk, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda yeni düzenlemeyle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Selçuk: "Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşmayı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız" dedi.

"Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listesine aldık"

Bakan Selçuk, "Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ziya Selçuk, Çomaklı, Güncel
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