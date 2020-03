Rektör Çomaklı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Çomaklı yayımladığı mesajında, Kadınlar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, "Hepimizin ilk öğretmenleri olan sevgileri, fedakarlıkları, gayretleri ve emekleriyle geçmişimizin şekillenmesinde ve geleceğimizin inşa edilmesinde büyük role sahip tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma'nın Kurtuluş Savaşı'nda, Zeynep Sağır, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in 15 Temmuz'da gösterdiği gibi kadınlarımız, tarihin bütün kırılma anlarında, canları pahasına bu ülkeye sahip çıkmaktadırlar. Kadınlarımız, Zübeyde Hanım gibi millete her daim umut olacak, vatanın kurtuluşunu müjdeleyecek evlatlar yetiştirmiş, ailenin içindeki hayati vasıflarının yanı sıra sağlık sektöründen eğitime, siyasetten iş hayatına kadar toplumun her aşamasında vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Bugün vesilesiyle, uğradıkları her türlü ayrımcılık, hak gaspı ve şiddete karşı kadınlarımızın yanında olduğumuzu belirtir; bizi bugünlere taşıdıkları ve geleceğe yönelik en büyük teminatımız oldukları için kadınlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA