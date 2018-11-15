Rektör Çomaklı'dan Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'na Nezaket Ziyareti

15 Kasım 2018 Perşembe 11:59



15 Kasım 2018 Perşembe 11:59

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.Rektör Çomaklı, görevi devralmasının ardından ilk kez katılım gösterdiği Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Törenleri kapsamında Diyarbakır'daydı. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Diyarbakır'da Açıköğretim öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelirken hem de şehrin önde gelenlerine nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, Diyarbakır ziyaretlerindeki bir sonraki durağı ise Vali Hasan Basri Güzeloğlu oldu. Ziyaret esnasında Rektör Çomaklı, Vali Güzeloğlu'na Diyarbakır'a karşı manevi bir hassasiyet duyduğunu dile getirerek burada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR