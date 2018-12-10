Rektör Çomaklı'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' Mesajı

Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Dünya İnsan Hakları Gününün 70'inci yıl dönümünü kutlayarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Rektör Çomaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Demokratik anayasalarla tanınan temel, medeni ve siyasi haklar dışında ekonomik, toplumsal, kültürel haklarla da belirli hale gelen barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları temellerini oluşturan 10 Aralık 1948 yılında kabul edilen Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70'inci yılını kutluyor, kardeşlik duygularıyla etnik kökenine ve dinine bakmaksızın milyonlarca insana kapılarını açan ülkemizin ve ayrımcılığa karşı mücadele örneği sergilemeye devam eden bütün insanlığın kardeşlik duygularıyla kucaklaşacağı günlere kavuşmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR
Rektör,Çomaklı
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:57