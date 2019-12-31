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Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yayınladığı video ile yeni yılı kutladı.

31.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yayınladığı ile yeni yılı kutladı.

Tercih döneminde kamera karşına geçerek sıra dışı bir reklam filmine imza atan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için kamera karşısına geçti. Rektör Çomaklı'nın yeni yıl mesajı da sıradışı eğlenceli anlara sahne oldu. Rektör Çomaklı'nın eğlenceli videosu, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılırken binlerce beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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