Rektör Çomaklı'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' Mesajı

Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu, kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla, hiçbir milli ve manevi değerimizle bağdaşmayan, kesinlikle kabul edilemez bulduğum cinsiyete dayalı ayrımcılığın, kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin sonuna kadar karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyor; bu anlamlı gün dolayısıyla kadına ve kız çocuklarına yönelik her tür şiddet olayının derhal son bulmasını temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR
Rektör,Anadolu Üniversitesi,Çomaklı
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:21