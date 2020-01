Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Elazığ 'da meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşamaktayız.Devletimiz tüm birimleriyle seferber olmuş, büyük bir titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın kayıplarını en aza indirmek için tüm tedbirler ivedilikle almıştır. Unutulmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, aziz Türk milleti ise fedakar ve yardımseverdir. Birbirimize daha çok kenetlendiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizle bu badireyi de kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tamdır.Atatürk Üniversitesi olarak üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzü ve ilgili öğretim üyelerimizi Elazığ'daki olası riskleri inceleme ve tespit etme noktasında çalışma yürütmeleri için görevlendirmiş bulunmaktayız. Ekibimizin olay yeri incelemeleri ve çalışmaları sonucunda hazırladıkları "Sismolojik Ön Değerlendirme Raporu"nu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu vesileyle, Atatürk Üniversitesi olarak aziz milletimizin yanında olduğumuzu ve her türlü destek için hazır bulunduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz.Bu duygu ve düşüncelerle; böyle bir felaketin ve acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması ümidiyle Ülkemizin başı sağ olsun..." - ERZURUM