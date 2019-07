Rektör Çomaklı: Dünyanın ilk dijital terör örgütü FETÖ'dür

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sosyal medya üzerinden yürüttüğü eylem ve çalışmalarla dünyanın ilk 'dijital terör örgütü' haline geldiğini söyledi. Çomaklı, "Örgütün hesaplarının birçoğu yurt dışından yönetiliyor. Örgüt merkezleri yurt dışında oluşturuyor ancak Türkiye'de bir cephe açıyor. Örgüt, himmet kelimesi yerine bir 'hashtag' işaret ederek para toplama yöntemine geçti" dedi.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, oluşturdukları Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOGİDEM) tarafından FETÖ/PDY örgütü üyelerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışmaları inceleyip bir rapor haline getirdiklerini söyledi. Üniversitenin Senato toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Çomaklı, hazırladıkları raporu ve FETÖ üyelerinin yurt dışından yönetilen hesaplarla sosyal medyadaki taktiklerini anlattı. FETÖ/PDY örgüt üyelerinin şuanda dünyanın 'ilk dijital terör örgütü' olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "15 Temmuz 2016 tank ve topla gerçekleştiremediğini şu anda sosyal medya alanında korkunç bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunun içinde büyük bir saldırı başlatmış durumda. Bu saldırı bazen isimleri çok hafif şekilde 'troller' diyoruz ama bu basit bir eylem olarak görülmemeli. Biz bu terör örgütünü bu saatten sonra silahlı eylemlerini gerçekleştiremediği için dijital bir terör örgütü olarak adlandırıyoruz. Dünyanın ilk dijital terör örgütünün de bu örgüt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü silahlı eylemlerini gerçekleştiremediği için şuanda hakimiyetine almak istediği Türkiye Cumhuriyeti makamlarını ve burada çalışanları, bu ülkede yaşayanlarını beyinlerini yönlendirmek için farklı bir saldırı yöntemi gerçekleştirdi" dedi.BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA SOSYAL MEDYA15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütünün sosyal medya alanından eylemlerini sürdürdüğünü kaydeden Çomaklı, "Fethullahçı terör örgütünü yalnız kendisini istihbari olarak gören 15 Temmuz'da silahlı saldırıyla netice alamamış bir örgüt değil, bunları kullandıktan sonra sosyal medyayı ve dijital medyayı de kendisine seçmiş ve hedeflerine ulaşmak için bu alanda saldırılarını başlatmış bir örgüt olarak görüyoruz ve bunun adını da 'dijital terör örgütü' diyoruz. Bizim çalışmamıza göre dünyanın ilk dijital terör örgütü de Fethullahçı terör örgütüdür. Bu çalışmada taktik ve stratejilerini belirledik. Bunlar ne yapıyorlar. Örneğin bu örgüt modelini tarihsel birçok gizli yapılanmadan alan melez bir yapıdadır. Bu dijital terör örgütü olarak verdiğimiz FETÖ, dünyadaki ilk dijital terör örgütü olarak da tarihe geçecek" diye konuştu.HİMMET YERİNE 'HASHTAG' İLE YÖNLENDİRMEFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'himmet' adı altında sosyal medya üzerinden para toplamaya devam ettiğini ancak yöntemin değiştiğini anlatan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi:"Burada sosyal medyada 'himmet' yerine ne kullanıyorlar onları çalıştık. O nedenle dijital dünyada estirecekleri terörü önceden görmek gerekiyor. Birçok şeyi manipüle edebiliyorlar, siyasi argümanları birbirine çok rahat düşürebiliyorlar. Demokratik ortamda yapılacak basit bir seçimi kan davası haline getirebiliyorlar. Bunun yakında zamanda örneklerini gördük. On dakika içerisinde bir mahalleyi çok rahatlıkla düşman edebilecek özellikte silah olarak kullanıyorlar. Yeni yeni tabirler kullanabiliyorlar. Örneğin himmet yerine sosyal medyada başka kelimeler kullanıyorlar. Seçimlerde bir galip gelen, bir de mağlup gelen olur. Her iki tarafı bir birine düşman edip, ikisinde de rant elde eden bir örgüt karşımızda şuanda. FETÖ'nün firari liderini yönlendiren akıl, şuanda dijital alanda saldırıyorlar. Artık dijital saha da ve sosyal medya da gruplar, abla ve ağabeyler oluşturup adına farklı nitelendirerek örgütsel yapılanmaya gidiyorlar."'3 SAATİ KRİMİNAL ZAMAN OLARAK KULLANIYOR'SOGİDEM tarafından hazırlanan raporda örgütün sosyal medya ilkelerinin de tespit edildiğini ifade eden Çomaklı, sosyal medya hesaplarını yönetenlerin en çok 20.00 ile 23.00 saatleri arasındaki 3 saatlik dilimi kullandığını söyledi. Bu konuda internet fenomenlerini de uyaran Çomaklı, şöyle devam etti:"Dijital dünyada top tüfek olmadan nasıl saldırabiliyorlar? Bir mermi sıkmadan dijital dünyada bir kişi ölür mü? Evet bir kişi öldürmüyorlar bir 'hashtag' ile binlerce kişiyi sicilini bozuk hale getirip devletle karşı karşıya eylemlere imza atıyorlar. Örgüt özellikle 20.00 ile 23.00 arasını kriminal saat olarak kullanıyor, saldırılarını bu saatler arasında yapıyor. Örgüt toplumsal bir yapılanmaya zarar vermek istiyorsa bizim yapmış olduğumuz tespitlerde bu saatler arasında yapıyor. Örgütün en çok paylaşım yapanlara ödül verdiğini görüyoruz yaptığımız tespitlerde. Yakında bunların arasında fenomenler çıkar mı? Bilemiyorum bunlara bilerek ya da bilmeden katılan var mı? Buradan da fenomenleri uyarıyoruz. Bu örgütün oyunlarına bilmeden de olsa gelmesinler. Bu dijital terör örgütünün bu kriminal saatlerde özellikle ödül verme, insanları bu saatlerde sosyal medya da tutma alışkanlığını sağlamak için yaptıkları girişime fenomen olarak adlandırılan internetin popüler kişileri de dikkat etmesi gerekiyor. Taktiklerin birinde ise bir terör örgütünü çok rahat bir şekilde kriminal saatlerdeki eylemlerde meşru gösterip, sabah kişi o örgütü gayet benimsemiş bir şekilde uyanabiliyor. Onu artık örgüt olarak görmüyor. Verilen her bilgi teyit etmeden kullanma, örgüt üyeliğine kadar gidecek bir yol açar o kişiye. O nedenle dijital dünyanın dilini insanlar, en önemli çözüm önerilerimizin başında bu geliyor. Örgütün en önemli argümanlarından birisi, eylemlerin başarılı olması durumda hapiste olan, firarda olan ya da toplum içerisindeki üyelere moral ve motivasyon sağlıyorlar."RAPOR 6 DİLE ÇEVİRİLECEKAnadolu Üniversitesi bünyesindeki SOGİDEM tarafından hazırlanan 'Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ, taktik ve stratejleri' isimli raporun 6 dile çevrilecek. Rektör Çomaklı, FETÖ örgütünün kabuk değiştirdiğini tüm dünyaya duyurmaları gerektiğini belirterek, "Bu çalışmamızı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Dijital örgütü dünyaya anlatmamız gerekiyor. FETÖ mensubu kanallar ya da FETÖ sempatizanları dini hususlar artık göstermiyorlar. Çünkü kabuk değiştiriyorlar. Dini argümanların bu toplum üzerinde tutmadığını o nedenle sosyal medya üzerinden bu toplumu saldırı altında tutarak taraftarlarını ayakta tutabilmeyi gelecekteki planlarını yapmayı düşünüyorlar. Uygun zemin bulursak Çince'ye de çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Gazetecilerin sorusu üzerine sosyal medya hesaplarının birçoğunun yurt dışından yönetildiğini aktaran Çomaklı, "Örgüt merkezleri yurt dışında oluşturuyor ancak Türkiye'de bir cephe açıyor. Saldırı yurt dışından ama cepheyi oluşturduğu yer ise iç tarafımız. Örgüt, himmet kelimesi yerine bir 'hashtagi' işaret ederek para toplama yöntemine geçti. Sahte hesaplarla sosyal medyada algı yaratmak bizim çalışmamızda yüzde 10 kısım bile değil. Bizim dediğimiz olay daha büyük. Örgütün faaliyetleri bunların çok üzerinde" dedi.RAPORDAKİ TESPİTLERSOGİDEM'in hazırladığı raporda örgütün sosyal medya üzerinden kullandığı yöntem ve konular ise şöyle açıklandı:"2008 yılından itibaren öncelikle örgütle ilişkili basın yayın kuruluşları aracılığıyla hedeflenen kişiler ve kamuoyunda algı operasyonlarına başlamış, bu süreçte bir yandan isimsiz mektup yöntemi kullanılmıştır. İnternet üzerinden 2010-2012 döneminde web siteleri üzerinden algı operasyonları yapılırken, 2012 döneminden itibaren ise ülkemizde internetin ve akıllı cep telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal paylaşım sitelerinde sahte hesaplarla hedefe ulaşmak istenmiştir. Profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılığıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden özel hayatın gizliliğini ihlal edecek tarzda görüntü ve sesler yayınlanmıştır. Örgütün sosyal medya taktikleri arasında gündem yaratma, devletin organlarını suçlu, hukuksuz gösterme, tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj, hedef saptırma, değerlerin istismarı, hedef gösterme, hukuki yanıltmaya çalışma, terör örgütünü meşru gösterme ve mağduriyet algısı yaratmak."Kısa bir süre içerisinde basılacak raporun tam metniyle kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.- Eskişehir