Rektör Çomaklı: "Düşüncelerdeki Kıvılcımlar Meşaleye Dönüşecek"

Kaynak: İHA

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Sergisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATASEM) gerçekleşen açılışa; Erzurum Valisi Okay Memiş , Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı."Kültürümüzü günümüz teknolojisi ile birleştirmek zorundayız"Bu yıl 13.'sü düzenlenen serginin açılışında konuşma yapan Rektör Çomaklı, dünyanın inanılmaz bir hızla geliştiğini ve değiştiğini ifade etti. Bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramayanların ayakta kalmasının ve ilerlemesinin mümkün olmayacağına vurgu yapan Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti:"Etrafımızı kuşatan bu süreci iyi değerlendirmek durumundayız. Değişen ve dönüşen dünyanın rüzgarına kapılıp savrulmaktan kurtulmanın yolu sağlam bir kültüre ve teknolojik alt yapıya sahip olmaktan geçiyor. Biz, kadim kültürümüzün bizlere sunduğu mirası günümüzün teknolojik imkanlarıyla birleştirmek zorundayız. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmenin bir görev olmaktan çok bir beka meselesi olduğunu artık tam anlamıyla idrak etmemiz gerekiyor. Ülkemizin son dönemde maruz kaldığı ekonomik saldırılar, daha çok çalışmak, daha fazla üretmek zorunda olduğumuzu açık bir şekilde göstermiştir.""Bu projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"Girişimci gençlerin fikirlerinin somutlaşması ve proje hazırlama becerilerinin geliştirilmesi için tertip edilen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, "Büyük ümitler bağladığımız gençlerimizin düşüncelerindeki kıvılcımların bu türden etkinliklerle birer meşaleye dönüşeceğinden ve geleceğimizi aydınlatacağından şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.Sergiye katılan öğrencileri tebrik ederek konuşmasını sürdüren Rektör Çomaklı:"Bu vesileyle kıymetli projeleriyle 10 güzide ilimizden 100 projeyle aramızda bulunan gençlerimizi, onları proje üretmeleri konusunda destekleyen ve onlara yol gösteren hocalarımızı en içten duygularla selamlıyorum. Bütün bu gayret ve özveri gerektiren bu süreci yürüten arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyor, yapılan çalışmaların memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.Vali Okay Memiş: "Vaktini iyi değerlendirenler daha başarılı oluyor"Başarılı öğlencilerin, derslerine ve ödevlerine gerekli zamanı ayıran kişiler olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, vaktini iyi bir şekilde değerlendiren öğrencilerin daha başarılı olduğunu bildiklerini, bu nedenle kıymetli gençleri milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmeye gayret ettiklerini vurguladı.Vali Memiş: "İnanıyoruz ki öğrencilerimiz kendi milli kültürlerini manevi değerlerini mutlaka öğrenmeli ve mümkün olduğu kadar da hayatlarında uygulamalı. Sadece eğitimde bunlar yeterli mi değil, eş zamanlı olarak biz bilimin bütün türevlerini bilen, teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.Kodlama ve robotik kodlama projesine çok önem verdiğini belirten Vali Memiş, "Çünkü geleceğin dili bu teknolojik programlardan geçiyor. Bundan 20 yıl sonra bu kodlama dilini bilmeyen insanlar cahil olarak kabul edilecektir. Onun için biz bu programlarımıza 20 ilçemizde başladık. Bu proje sayısında öğrencilerimizin farkındalığını arttırarak bu alanda yetenekli olan öğrencilerimizi de ortaya çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman ise yeni eğitim anlayışının günümüzde; tasarlayan, çözümler üreten ve bu çözümleri hayata geçiren, başka bir deyişle proje kültürü edinmiş bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleşen sergi 27 Mart tarihine kadar; bilime ilgi duyan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. - ERZURUM