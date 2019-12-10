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Rektör Çomaklı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'yi ziyaret etti.

10.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:59Rektör Çomaklı, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan , Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci'yi ziyaret etti.

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Rektör Çomaklı ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Demirci olası işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı, Şahin Demirci'ye Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından hazırlanan Keçi Riton hediye etti.

Öte yandan Rektör Çomaklı'ya, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı ziyaretinde; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Varcan ve Anadolu Üniversitesi Statejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Çomaklı, Yaşam

Kaynak: İHA

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