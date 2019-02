Rektör Çomaklı, İhlas Haber Ajansı Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

2018 yılını değerlendirme ve 2019 yılı hedeflerini belirlemek için Erzurum 'da bir araya gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) yöneticileri, gerçekleşen Bölge Müdürleri Toplantısının ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın konuğu oldu.Turizm Uygulama Otelinde Rektör Çomaklı tarafından İHA yöneticileri onuruna verilen akşam yemeğine, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, yardımcıları, idare müdürleri ve bölge müdürleri katıldı.İHA'nın bu yıl ki toplantısını Erzurum'da gerçekleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, ülke basınının güzide temsilcisi İHA ve yöneticilerini Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye 'nin ve dünyanın çeşitli noktalarındaki gelişmeleri halka aktaran İHA'nın, topluma hizmet noktasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, "Doğru ve ilkeli haberciliğin adresi olan İhlas Haber Ajansı, bu misyonunu gelecekte de devam ettirecektir" dedi.Konuklara Atatürk Üniversitesi ve Yeni Nesi Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, Yeni YÖK Vizyonuna uygun, dünya ile uyum sağlayacak ve ülke yükseköğretimine katkı verecek bir projeyi bir yıl önce başlattıklarını belirtti.Rektör Prof. Dr. Çomaklı: "Yeni Nesil kavramı teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmekte. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlandı. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-sanayi iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir""Atatürk Üniversitesi Bu Büyük Değişim ve Dönüşüm Sürecini Planlandığı Şekliyle Yönetmektedir""Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran, onların topluma katkıyı nasıl ele alacakları olurken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu doğrultuda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının, Atatürk Üniversitesinin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz.Atatürk Üniversitesi bir büyük değişim ve dönüşüm sürecini planlandığı şekliyle yönetmektedir. Bu kapsamda projenin süresi on dört aydır. Ancak her ay yeni bir uygulama devreye alınarak dinamik bir süreç yönetilmektedir. Bu süreçleri tamamlayarak, üniversitemize özellikle bilimsel açıdan yeni ve modern bir boyut kazandıracak çalışmaları bir an evvel hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Yeni YÖK'ün Politikalarını Yakından Takip EdiyoruzBilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ise, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, YÖK Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK'ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Keskin, konuşmasının önemli bir bölümünde, Rektör Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ve devlet üniversitelerine örnek teşkil edebilecek "Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" ile ilgili bilgiler verdi. Keskin, yeni nesil üniversite kapsamında oluşturulan yeni birimlerin yapılandırılma çalışmalarına, proje çıktılarına ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalara ayırdı.BAP Koordinatörü Keskin'in ardından, Atatürk Üniversitesinin yeni kurulan önemli birimlerinden Kurumsal İletişim Direktörlüğü hakkında bilgi veren birim koordinatörü Doç. Dr. Besim Yıldırım, üniversitenin Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılandırılan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün 6 ayrı alt birimden oluştuğunu ve kurumsal itibar, marka yönetimi ve tüm iletişim faaliyetlerinin bu birimler üzerinden daha profesyonel bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.Soru-cevap bölümüyle devam eden program, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'ın Rektör Çomaklı'ya hediye takdimi ile son buldu. - ERZURUM