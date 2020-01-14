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Rektör Çomaklı, KKEF ailesiyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesini (KKEF) ziyaret ederek, fakülte yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

14.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:07Rektör Çomaklı, KKEF ailesiyle bir araya geldi
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer , Kazım Karabekir Eğitim Fakültesini (KKEF) ziyaret ederek, fakülte yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Rektör Çomaklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Rektör Danışmanı ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ile KKEF Dekanı Prof. Dr. Kemal Doymuş eşlik etti.

Bilgi ve teknolojideki gelişmelerin hayati bir öneme sahip olduğu günümüz toplumlarında akademisyenlere önemli görevlerin düştüğünü belirten Çomaklı, ülke yükseköğretiminde hatırı sayılır bir yere sahip olan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin dün olduğu gibi yarın da adından söz ettiren çalışmalar gerçekleştireceğine ve milli-manevi değerlere sahip çıkacak öğretmenler yetiştireceğine yürekten inandığını ifade etti.

Fakültelerin teknik altyapılarını, fiziki şartlarını ve eğitim faaliyetlerine yönelik atılan adımları yakından takip ettiklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu doğrultuda Atatürk Üniversitesini dünya üniversiteleriyle rekabet edecek konuma getirmek için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından talep ve önerilerini dinledi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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