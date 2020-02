Rektör Çomaklı, mezun olduğu üniversitede düzenlenen panelin oturum başkanlığını yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanlığı ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum" paneli gerçekleştirildi.31. Vergi Haftası kapsamında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleşen panelin oturum başkanlığını, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptı. Panele konuşmacı olarak; İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür Vekili Vergi Müfettişi Metin Sakarya, Vergi Denetim Kurulu İzmir A Grup Başkan Yardımcısı Gürsoy Güç, İzmir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Karakaş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Bay katıldı."Vergi, sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucu ve kutsal bir vatandaşlık görevidir"Panelin açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Arıkan, vergi bilincinin toplumda oluşturulmasının önemine değindi. Arıkan konuşmasında şunları söyledi:"Hedefimiz, toplumda ve özellikle yarının mükellefi olacak gençlerimize sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmak, vergiyi sevdirerek ödev alışkanlıklarını arttırmak, bireylerin vergi vermeye teşvik edilmesi böylelikle vergilerle devletin sosyal ve ekonomik hizmetleri verebilmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın vergi konusundaki görüş ve önerilerinin alınması, gelir dağılımda adaletin sağlanması bu anlamda oldukça önemlidir. Vergi sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucu ve kutsal bir vatandaşlık görevidir. Vergi, devletin düzenli bir geliridir. Bu yüzden vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için vergilerini zamanında ve daha iyi gelecek için isteyerek ödemesi gerekir."Verginin önemi toplumun tüm kesimlerine benimsetilmeliİzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin ise sözlerine, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür ederek başladı. Engin, "Güçlü devlet olabilmek adına, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumu alışkanlığının kazandırılması amacıyla mükellef odaklı yürüttüğümüz faaliyetlerimizi tanıtmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için vergi haftası etkinliklerimizi her yıl siz misafirlerimizle buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızda gönüllü vergi uyumunu sağlamak en önemli arzumuzdur" diye konuştu.Rektör Çomaklı: Vergi tüm inanışlarda kutsal bir yere sahiptirVergi Bilinci ve Gönüllü Uyum" panelinin oturum başkanlığını yapan Rektör Çomaklı, sözlerine mezun olduğu okulda bulunmaktan duyduğu büyük mutluluk ve memnuniyeti belirterek başladı. Rektör Çomaklı, "Öğrenci olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda öğrenci olduğum üniversitede ve öğretim üyesi arkadaşlarımın karşısında konuşmak, oldukça heyecan verici. Bu nedenle, bugün düzenlemiş olduğumuz panelin benim için oldukça özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.Devletlerin temel iki teşkilatı olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Devletler kurulurken güvenlik sistemi ve parasal destek sağlayan maliye sistemi en önemli iki sistemdir. Bu sistemler her zaman kendisini güncellemek zorundadır. Bizim gibi 2200 yıllık bir devlet geleneğine ve teşkilatına sahip olan bir devletin maliye sistemini güncelleme ihtiyacı bakidir. Bilindiği üzere devlet gelirlerinde vatandaş ne kadar vergi vermişse hepsinin ismi yazılıdır; fakat verginin özelliği, ödendikten sonra yani kamu harcamasına dönüştükten sonra ortaya çıkar. Vergiler kamu harcamasına dönüştüğünde harcanan parayı kimin ödediğini bilmediğimiz için bütün siyasal sistemlerde, dini inanışlarda vergi, kutsal bir yere sahiptir. Örneğin oturduğumuz okulun masasının bir balıkçı tarafından ödendiğini tahmin ettiğimizde onu her zaman koruma gereği duyarız ve para, kutsal bir kimliğe bürünür bu anlamda.""Devletin güçlenmesi ile toplumda oluşacak vergi bilinci doğru orantılıdır"Rektör Çomaklı'dan sonra ilk konuşmayı gerçekleştiren İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür Vekili Vergi Müfettişi Metin Sakarya, "Devletin güçlenmesi ile toplumda oluşacak vergi bilinci arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Toplumda vergi bilinci ne kadar tanınırsa devletin gücü ve sağlayacağı imkanlar da o oranda arttırılmış olacaktır. Vergi kanunlarına göre vergi ödevini, siyasi hak ve ödevleri arasında sayan Anayasanın 23. Maddesinden almaktadır. Kanundan doğan bir borç alacak ilişkisi olan vergi ilişkisini alacaklı taraf devlet borçlu taraf ise mükelleftir" diye konuştu.Vergi Denetim Kurulu İzmir A Grup Başkan Yardımcısı Gürsoy Güç, devletlerin ve toplumların var olmasında verginin önemli bir yeri olduğuna değindi. Güç, "Verginin en önemli olduğu nokta kamu ihtiyaçları, bireylerin tek başına karşılayamadıkları ihtiyaçlarını devlet karşıladığı için bunun finansmanı olarak vergi yadsınamaz bir gerçektir. Vergi devletin egemenlik gücüne dayalı olarak zorla almış olduğu bir kaynak diyebiliriz. Buradaki "zor" kavramının, anayasada yasalarla belirlenen çerçeve dahilinde olduğunu söylemek gerekiyor" ifadelerini kullandı."Vergi toplanırken ve harcanırken adil ve hakkaniyetli olmak zorunda"Daha sonra söz alan İzmir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak, "Toplumların ve devletlerin ihtiyaçlarına göre vergiler, azalabiliyor veya artabiliyor. Verginin azlığı veya çokluğundan daha önemli olan, verginin adil ve hakkaniyetli toplanıyor olması önemlidir. Bunun harcanması ve dağıtılması da hakkaniyetli olmak zorundadır" diye konuştu.İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Karakaş ise, "Vatandaş olarak bizim temel görevlerimiz var. Bu temel görevlerden birisi de vergi ödemek. Vergi kanunlarına göre, kendisine vergi düşen herkes vergi vermekle mükelleftir. Bu salonda herkes bir çeşit mükelleftir. Devletin kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynağın ismi de vergidir" ifadelerini kullandı."Ülkemizi sevelim, vergimizi zamanında verelim""Mükelleflerde veya vatandaşlarda vergi bilincini veya bu vergiye gönüllü uyumu artırmak için neler yapabiliriz onu söylemek istiyorum" diyen Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Bay ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gün mutlaka vergiye gönüllü uyum, bu ülkede olacak. Çünkü bütün derslerde verdiğim örneklerde diyorum ki bizler devletiz. Devlete küsmek olmaz. Devletin tek gelir kaynağı var, ve o da vergi. Bizler ülkemizi sevelim zamanında vergimizi verelim. Gönüllü uyumu nasıl artırmalıyız? Gelişen teknolojiyle birlikte mükellef hak ve yükümlülükleri konusunda devamlı bilgilendirmeler yapılmalı. Çünkü insan, fıtratı gereği çıkarlarına düşkündür. Vergiye gönüllü uyum açısından kişinin statüsü, yapmış olduğu meslekler, bireysel çalışması çok önemli. Vergi bilincini artırmalıyız." - ESKİŞEHİR