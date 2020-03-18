Rektör Çomaklı'nın acı günü
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu.
18.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:10
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Baba Çomaklı'nın cenaze namazı yarın (19 Mart 2020) saat 13: 00'te Aşkale Merkez Camiinde kılındıktan sonra Çomoğlu Mezrasında defnedileceği belirtildi.
Devletin Koronovirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği açıklandı. - ERZURUM
Devletin Koronovirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği açıklandı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel
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