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Rektör Çomaklı'nın Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:19
Rektör Çomaklı'nın Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü mesajı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, yüce milletimizin İstiklal Mücadelesi verdiği en zorlu zamanlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurularak, haklı vatan mücadelemizi bütün dünyaya duyurup Cumhuriyetimizin kurulmasında benzersiz bir rol üstlenmiş ve ülkemizin en köklü kurumlarından biri olma vasfını kazanmıştır. Ülkemizin yerli ve milli bir kurumu olarak 100 yıl önce kuruluşundan bu yana her zaman demokrasinin, çağdaşlığın ve haklılığın tarafında olmuş ve 15 Temmuz'da milletimizin yeniden diriliş destanını bütün dünyaya duyurmuştur. Türk basını için bir okul işlevi gören Anadolu Ajansı, aynı zamanda değişen iletişim teknolojilerine büyük bir başarıyla ayak uydurmuş ve yaygın haber ağıyla, hızlı ve tarafsız haber akışıyla bugün dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmaya hak kazanmıştır. Dün olduğu gibi bugün de bizim yerli ve milli sesimiz olarak yüce milletimizin en güvenilir haber alma kaynağı ve milletimizin gelecek hedeflerine ulaşmasının önünü açacak kurumlardan biri olan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Çomaklı, Rektör, Yaşam
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