Haberler » Güncel » Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı

Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

09.10.2019 17:21Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı mesajında, "Ülkemiz tarihinden aldığı mirasla bölgesinde barışın ve huzurun garantörü durumundadır. Devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın gizli hesaplarına izin vermeyecek, kendisine yöneltilen tehditlere boyun eğmeden mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır. Allah Silahlı Kuvvetlerimizi korusun ve muvaffak etsin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31 Adıyaman'da ulusal tamp deprem tatbikatı başladı
19:30 Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı
19:30 A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü
19:29 Van gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist öldürüldü
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
19:28 Barış Pınarı Harekatı
19:28 Barış pınarı harekatı koordinasyon toplantısı
9.10.2019 19:32:33