27 Kasım 2018, 12:21
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Rektör Çomaklı'nın İstanbul'daki Helikopter Kazası Mesajı

Rektör Çomaklı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İstanbul’da meydana gelen helikopter kazası ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazası ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Rektör Çomaklı. mesajında, "Dün sabah saatlerinde İstanbul'da bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan helikopterimizin düşmesi sonucu meydana gelen kaza bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Büyük bir kahramanlık sergileyerek sivillerin zarar görmesini son anda engelleyen aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı askerimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
27 Kasım 2018 Salı 12:21