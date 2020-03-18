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Koronavirüsten korkan küçük çocuk bütün giysilerini alıp banyoya girdi, Rektör baba o görüntüleri paylaştı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın küçük yaştaki oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

18.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:24
Koronavirüsten korkan küçük çocuk bütün giysilerini alıp banyoya girdi, Rektör baba o görüntüleri paylaştı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın küçük yaştaki oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

VİRÜS KORKUSUYLA BÜTÜN KIYAFETLERİNİ YIKAMAYA ÇALIŞTI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. "Ne yaptın böyle" deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Yaşam , Güncel

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