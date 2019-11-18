Rektör Çomaklı STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bir takım gezi ve ziyaretlerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Ziyaretler kapsamında Rektör Çomaklı, Abdurrahman Gazi Vakfı Başkanı Abdulkerim Kavaz ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ile Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı Vedat Eğilmez'in misafiri oldu.



Erzurum'un bölgesel ve ulusal anlamda kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği STK ziyaretlerini hızlandıran Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle birlikte kardeşlik ruhuyla şehre hizmet etme arzusu taşıdıklarını söyledi. Atatürk Üniversitesini bilgi birikimi ve tecrübe açısından şehrin lokomotifi olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, bilginin toplum nezdinde yararlı hizmetlere dönüştürülmesi için STK'lar ile var olan iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.



Rektör Çomaklı, "Yeni Nesil Üniversite anlayışının benimsenmesi için çıktığımız bu yolda STK, vakıflar, iş dünyası, dernekler vb. kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde başarı sağlanabilir. Toplumumuza yol gösteren kurumların başında STK'lar gelmektedir. Üniversitemizdeki 80 bin örgün öğretin öğrencimize temas edebilmek için STK'lara ihtiyacımız var. Öğrencilerle eğitim gördükleri ve mezun oldukları zamanlarda bire bir ilgilenen Kariyer Merkezimiz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Kendi kültürlerine yabancılaşan, örf, adet ve geleneklerini unutan gençlerimize bu değerlerinin yeniden hatırlatılması bağlamında STK'lara önemli görevler düşüyor. Bizde Atatürk Üniversitesi olarak ailelerin emanet gönderdiği öğrencilerimize sahip çıkılması konusunda iş birliklerimizi sürdürüyoruz" dedi.



Prof. Dr. Çomaklı, Abdurrahman Gazi Vakfı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi ve Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği başkanları ve yöneticilerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Rektör Çomaklı, STK ziyaretlerinin ardından günün geri kalanında üniversite birimlerinde çeşitli incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA