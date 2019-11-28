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Rektör Çomaklı, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneğini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği yapılacak işbirliklerini konuşmak için Seyitgazi ilçesinde bir araya geldi.

28.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:12Rektör Çomaklı, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneğini ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği yapılacak işbirliklerini konuşmak için Seyitgazi ilçesinde bir araya geldi.

Sücaaddin Veli Türbesi ve Külliyesinde gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan , Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak Anadolu Üniversitesinin ilgili fakülte dekanları ve meslek yüksek okulu müdürleri ve rektör danışmanları ile Eskişehir Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Ali Uzun, Seyyid Sultan Sücaddin Veli Dergahı Postnişini Mehmet Demirtaş Dede katıldı.

Dernek Başkanı Hasan Ali Uzun ve Dergah Postnişini Mehmet Demirtaş Dede, Arslanbeyli mahallesinde türbe ve külliyesi bulunan Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'nin, Ehli Beyt soyundan 8'inci İmam Rıza'nın torunu olup, Anadolu'da bilinen 'Dört Veli'den birisi olarak anıldığını, Anadolu ve Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesinde en büyük katkıyı veren önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu belirtti. Dernek Başkanı Uzun, Sücaaddin Veli Dergahının, Osmanlı döneminde Hacı Bektaş ve Abdal Musa Dergahlarından sonra Anadolu'daki üçüncü büyük Alevi Dergahı olarak kabul gördüğünü ve dergahın Osmanlı İmparatorluğundan günümüze varlığını sürdürdüğünü, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya aktardı. Olası işbirliklerin konuşulduğu toplantıda Rektör Çomaklı, Sücaaddin Veli'nin Türk tarihi açısından önemli bir noktada olduğunu, Anadolu Üniversitesi olarak Türbe ve Külliyenin şehir turizmine katkı sağlaması açısından her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Anadolu Üniversitesi heyetinin Eskişehir Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği'ne yaptığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Macit, İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez, Türk Dünyası Bilim Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Erarslan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Haluk Birsen ve Doç. Dr. Cem Işık eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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