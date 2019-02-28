Rektör Çomaklı, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunun Konuğu Oldu

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosuna (TSR) konuk oldu.TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcısı Serdar Aydın'ın konuğu olarak radyo programına katılan Rektör Çomaklı, yayında dinleyicilere Atatürk Üniversitesi ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi verdi.Rektör Çomaklı'yı konuğu olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Serdar Aydın, Doğunun gözbebeği Erzurum ve Atatürk Üniversitesini Ankara'da konuşmanın keyifli olduğunu ifade ederek Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.Atatürk Üniversitesinde başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Yükseköğretim Kurulunun çizdiği yol üzerine şekillendirdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı: "YÖK tarafından ülkemizin öncelikli hedefleri doğrultusunda nitelikli insan yetiştirilmesine ve öğretim elemanı eksikliği duyulan alanların ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü yetersizliği ve mezun istihdam ilişkisinin ülkemizin geleceği, toplumsal huzur ve küresel rekabet açısından büyük önem taşıdığının farkındayız" diye konuştu.Çomaklı sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitemizde başlatılan bu dönüşüm sayesinde tespit edilen tüm eksiklikleri giderme noktasında plan ve projelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sanayici ile yüz yüze görüşerek, Hayvan Hastanemiz ile hizmeti çiftçinin ayağına götürerek halka doğrudan temas ettiğimiz gibi asli görevimiz olan bilimsel çalışmalara da ağırlık vermiş durumdayız. Bir yandan patent başvurularımız devam ederken diğer yandan Yeni YÖK sistemine uygun ofisler açmayı sürdürüyoruz. Yakın zamanda "Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi" ile "Kurumsal İletişim Direktörlüğü" birimlerinin açılışını yaptık. Bu sayede değişen ve gelişen çağa uyum sağlıyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz." - ERZURUM