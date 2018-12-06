06 Aralık 2018, 17:15
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Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor

Rektör Çomaklı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Odunpazarı İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Odunpazarı İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyaretlerde Prof. Dr. Musa Yıldız, Dr. Seydi Ahmet Güllü ve Kaymakam Bilgin, Rektör Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretler çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - ESKİŞEHİR Odunpazarı,Musa Yıldız,Çomaklı
06 Aralık 2018 Perşembe 17:15