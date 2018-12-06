Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız
, Odunpazarı
İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin
ve İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyaretlerde Prof. Dr. Musa Yıldız, Dr. Seydi Ahmet Güllü ve Kaymakam Bilgin, Rektör Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretler çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Musa Yıldız,Çomaklı
06 Aralık 2018 Perşembe 17:15