Haberler » Güncel » Rektör Çomaklı, Yedi Hilal Derneği hanımlar birimi ile bir araya geldi - Haber

Rektör Çomaklı, Yedi Hilal Derneği hanımlar birimi ile bir araya geldi

Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki değerleri gelişmiş, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı nesiller yetiştirmek, yetişen bu nesille toplumda bu özelliklerin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında İstanbul merkezli kurulan...

26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:50 Rektör Çomaklı, Yedi Hilal Derneği hanımlar birimi ile bir araya geldi
Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki değerleri gelişmiş, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı nesiller yetiştirmek, yetişen bu nesille toplumda bu özelliklerin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında merkezli kurulan Yedi Hilal Derneğinin Hanımlar birimi üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 'yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi öğrenci ve mensuplarının da aralarında bulunduğu Hanımlar Birimi üyeleri, Rektör Çomaklı'ya dernek ve birim hakkında bilgi verdiler. Toplumun her kesiminde fikir ve inanç yapısıyla gündemi iyi tahlil edebilen, ilmi açıdan donanımlı, kültürel ve sanatsal birikime sahip, İslami kimliğiyle örnek niteliğinde olan hanımların gelişimine katkı sağlama amacıyla hareket edildiğini söyleyen birim üyeleri, Rektör Çomaklı'ya misafirperverliği için teşekkür ederek gerçekleştirilen çalışmalarda destek istediler.

"Üniversiteli Hanımlar, Ülkemizin Geleceği Açısından Önem Arz Ediyor"

Yedi Hilal Derneği Hanımlar Biriminin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, manevi donanımı yüksek bununla birlikte rahatça inisiyatif alabilen ve kendi medeniyetinin farkında bir genç neslin öncüleri olacak Yedi Hilal'in üniversiteli hanımlarının faaliyetlerinin, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin, gençlerle beraber hizmet eden ve hareket halinde olan tüm STK'larla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, "Biz gençlerle birlikte, gençleri ilgilendiren meselelerle yoğunlaşarak çözüm odaklı çalışan bir üniversiteyiz. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm öğrencilerimiz bizim için değerlidir. Ailelerin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin her anlamda sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda faaliyetleriyle bize destek veren Yedi Hilal Derneği nezdinde tüm STK'lara teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42   Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonu - Haber
16:42   Hat 2 Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara - Haber
16:42   Terör örgütü DHKP/C üyesi sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haber
16:40   DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri hakim karşısında - Haber
16:38   İlk kutlama Kızılay Huzurevinden - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
26.12.2019 16:45:35