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Rektör Çomaklı yeni akademik yılı değerlendirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2019-2020 akademik yılın başlaması dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

01.10.2019 11:22Rektör Çomaklı yeni akademik yılı değerlendirdi
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2019-2020 akademik yılın başlaması dolayısıyla değerlendirmede bulundu.
Rektör Ömer Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin her yıl en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığını belirtti.
Yeni akademik yılı değerlendiren Çomaklı, şunları kaydetti:
"Yüzde 95'lik doluluk oranıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyoruz. Hızla gelişen değişen ihtiyaçlar, öğrencilerimizin öğrenme alanları dışında da kendilerine bireysel olarak geliştirmelerini zorunlu hale getirdi. 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarını sağlamak, özgürce düşünen, geniş ufuklu bireyler olarak eğitim-öğretim programlarını yapılandırmak ve bu ama uygun bir kampüs ortamı oluşturmak öncelikli hedefimizdir."
Yeni nesil üniversite projeleri başarılı şekilde sürdürdüklerini aktaran Çomaklı, "Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesini başarılı bir şekilde uyguluyoruz. 63 yıldır Türk yükseköğretiminin amiral gemilerinden biri olarak sorumluluklarımızın bilinciyle akademik yıla başladık. 23 fakülte, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 8 enstitü, 12 meslek yüksekokul, 80 örgün 450 bin öğrencimiz, 5 bini aşkın akademik ve idari personelimiz ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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