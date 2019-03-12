Rektör Çomalı'nın İstiklal Marşı'nın Kabul Günü Mesajı

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Rektör Çomaklı, yayımladığı mesajında, İstiklal Marşının milletin ortak ve en kutsal değeri olduğunu belirterek, "İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlık azmini, vatanına duyduğu sonsuz bağlılığı ve sevgiyi, işgale ve esarete karşı büyük bir imanla karşı duruşunu en özlü şekilde anlatan, tüm milletimizin ortak ve en kutsal değerlerinden biridir. Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, milletimizin tarihinden aldığı güçle gösterdiği boyun eğmeyen karakterini bu eşsiz eserinde en özlü ve veciz bir şekilde ifade etmiştir. İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşından aldığı ilhamla günümüze uzanan, milletimizin kendisine yönelen her türlü tehdidi birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf edeceğini tüm dünyaya haykıran, ülkemizin kurucu değerlerinin tümünü bünyesinde barındıran bir metindir. Milletimiz, İstiklal Marşımızda büyük şairin anlattığı hasletlerini binlerce yıllık tarihinin her safhasında dünyaya göstermesini bilmiştir. Çanakkale'den Dumlupınar'a ve 15 Temmuz'a kadar vatanımızın bekasına uzanan eller İstiklal Marşımıza ilhamını veren yüce duygularla kırılmıştır. Bu gün vesilesiyle vatanımızın tek bir karış toprağı için, bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için dünyanın dört bir yanında kanını, canını, gözyaşını döken aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Karakteriyle, yaşamıyla, fikirleri ve eserleriyle milletimize büyük bir misal oluşturan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmetle yad ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR