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Rektör Coşkun'dan 10 Kasım mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:41Rektör Coşkun'dan 10 Kasım mesajı
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ölümünün 81. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millete hizmetle geçen ömürleriyle cihana timsal olmuş bir medeniyetin kurulmasına önderlik eden kadim şahsiyetler, milli hafızamıza nakşedilen birer değer olarak eserleriyle birlikte anılacaktır. İlelebet yaşatacağımız Cumhuriyeti bizlere miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin sene-i devriyesinde şükranla yad ediyor, milli mücadelenin kahraman şehit ve gazilerine rahmet diliyorum." - BAYBURT

Mustafa Kemal Atatürk, Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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