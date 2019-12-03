Haberler » Güncel » Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı - Haber

Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:05Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Hayatımızın bir döneminde bizlerin de yaşaması muhtemel bu durumda engelli vatandaşlarımıza gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız. Bu anlayışla toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, hayatın her alanında yer alabilmelerini sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.

Bunun bilinciyle, erişilebilir kampüsler inşa ederek engelli vatandaşlarımızın üniversitemizdeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini saygıyla selamlıyor; iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da onların destekçisi olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum." - BAYBURT

Dünya Engelliler Günü, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:41 Ev alana ve evlenene destek başlıyor - Haber
09:40 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Halkın avukatı, idarecinin danışmanıyız" - Haber
09:40 Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:40 "Kireçlenme olmadan kıkırdaklarımızı koruyalım" - Haber
09:35 Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:31 Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz - Haber
09:26 Son dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmedi - Haber
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haber
09:24 HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın - Haber
09:22 Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi - Haber
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 09:47:08