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Rektör Coşkun, Düzey II Bölge Çalıştayına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi alanlarını kapsayan Düzey II bölge üniversitelerinin sorunlarının görüşüldüğü Düzey II Bölge Çalıştayına katıldı.

16.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47Rektör Coşkun, Düzey II Bölge Çalıştayına katıldı
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi alanlarını kapsayan II bölge üniversitelerinin sorunlarının görüşüldüğü Düzey II Bölge Çalıştayına katıldı.

İnönü Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın koordinatörlüğünde gerçekleşen çalıştay, bahsi geçen bölge üniversitelerinin "eğitim-öğretim", "araştırma-geliştirme" "bilinirlik" ve "liderlik-motivasyon" gibi ortak sorunlarını belirlemeyi ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflemekte. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Rektör, Düzey, Güncel

Kaynak: İHA

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