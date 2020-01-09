Haberler » Güncel » Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Haber

Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

09.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:15Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yayımladığı mesaj şöyle "İletişimin en etkili kanallarından biri olan basın; halkın doğru ve güvenilir alma, kamuoyunu bilgilendirme ve düşünce özgürlüğünün güvencesidir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinen tarafsız ve şeffaf basın; insan hak ve hürriyetlerini güvence altına alan gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Bu anlamda, basın mensuplarımızın ülkemizin güçlenmesine, ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkıları vardır Bu duygu ve düşüncelerle sorumluluk bilinciyle kamunun bilinçlendirilmesi için fedakarca görev yapan, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun hem gözü ve kulağı hem de sesi olmayı ilke edinmiş basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:32:04