Rektör Çufalı'dan Yeni Kütüphane Binasında İnceleme

11 Aralık 2018 Salı 10:49



11 Aralık 2018 Salı 10:49

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni kütüphane binasındaki yapım çalışmalarını inceledi.Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite kütüphanesinin Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacağını belirtti.Projenin üniversite için çok önemli olduğunu vurgulayan Çufalı, şunları kaydetti:"Bu binanın açılmasıyla hem oturma hem de kitap arşivleme kapasitemiz artacak. Süreli yayınları daha geniş sergileme imkanı bulacağız. 7 gün 24 saat açık canlı bir kütüphane olmaya da devam edeceğiz. Şu anda yapımı devam eden kütüphanemiz tamamlandığında öğrencilerimiz çok nitelikli bir kütüphane altyapısıyla eğitim ve öğretime devam edecek."Açıklamada ayrıca 5 bin metrekare alana sahip ve 3 kattan oluşacak yeni kütüphanenin, 170 bin kitap koleksiyonuna ev sahipliği yapacağı ve 638 kişi oturma kapasiteli olacağı kaydedildi.