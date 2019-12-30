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Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

30.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:39 Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anıları ile bir yılı daha geride bırakıp, yepyeni bir yıla daha adım atarken, akademik, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda göstermiş olduğu başarılarla kalitesini her geçen gün artıran Üniversitemizin, yeni yılda da kararlılıkla büyümesini sürdüreceğine ve çok daha başarılı bir yıl geçireceğine olan inancım sonsuzdur. Başarılarla ve örnek projelerle birbirinden önemli işlere imza atacağımız bir yıl olması ümidiyle, 2020 yılının tüm insanlığa barış getirmesini, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini temenni ediyor; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin, Zonguldak halkının ve ülkemizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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