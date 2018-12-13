Rektör Çufalı, Gökçebey Kampüsünü İnceledi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:51



13 Aralık 2018 Perşembe 16:51

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Gökçebey Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite olarak tüm yerleşkelerinin şartlarını iyileştirmek, öğrencilerin ve personelin akademik, sosyal, fiziki, sanatsal, sportif olanaklarını geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Gökçebey'in, gelişimini takip ettikleri, imkanlarını zenginleştirme projeleri geliştirdikleri yerleşkelerden biri olduğunu vurguladı.Yüksekokulun sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının ardından Çufalı ve beraberindekiler, ilerleyen dönemlerde Gökçebey'e yeni yapılabilecek kampüs alanları için ön incelemede bulundu.