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Rektör Dağlı'dan Kurban Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bayram coşkusu evlerimizden ve ülkemizden eksik olmasın" dedi.

07.08.2019 10:02 Rektör Dağlı'dan Kurban Bayramı mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bayram coşkusu evlerimizden ve ülkemizden eksik olmasın" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, Türk toplumunun birlik, beraberlik, yardımseverlik ve hoşgörü temeli üzerine kurulduğunu belirterek, "Elindekini paylaşmanın ne kadar önemli ve büyük bir erdem olduğunun inancıyla büyütülen bizler, büyüklerimizden komşumuz açken, tok yatmamak gerektiğini öğrendik. Özellikle de Kurban Bayramı gibi paylaşmanın çok daha yüce duygularla yapıldığı bu dini bayramımızı hepimizin huzur ve ağız tadıyla geçirmesi en büyük temennimizdir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Dağlı, "SANKO Üniversitesi olarak bizleri bir araya getiren bu özel günleri elimizdekileri paylaşarak neşe, huzur ve sağlık dolu geçirmeyi diliyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun" temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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