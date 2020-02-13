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Rektör Döğeroğlu'nun acı günü

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun vefat eden babası Yunis Döğeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

13.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:29Rektör Döğeroğlu'nun acı günü
Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun vefat eden babası Yunis Döğeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Döğeroğlu'nun 82 yaşındaki babası Yunis Döğeroğlu hayatını kaybetti. Merhumun cenaze namazı, Sami Ramazanoğlu Camii'nde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırıldı. Döğeroğlu'nun cenazesine çok sayıda seveni katıldı. Yunis Döğeroğlu'nun naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan cenazeye; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Döğeroğlu'nun çok sayıda seveni katıldı. - ESKİŞEHİR

Bekir Gerek, Eskişehir, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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