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Rektör Durmuş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş Barış Pınar Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

12.10.2019 13:05Rektör Durmuş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş Barış Pınar Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

Durmuş, güvenlik kuvvetlerine muvafakiyetler diledi. Durmuş, "Ülkenin varlığı ve birliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başlatılan, mazlum Suriye halkına huzur içinde yaşayabileceği güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla icra edilen ve asla herhangi bir etnik ve dini grubu hedef almayan bilakis oradaki Kürt, Türkmen, Arap ve mazlumların güvenliğini sağlamayı amaçlayan Barış Pınarı Harekatı'nınbaşarısı için milletçe dua ediyoruz. Aleyhindeki tüm tezvirata rağmen haklılığı tartışılmaz bu mücadelede Allah milletimizi muvaffak, ordumuzu muzaffer eylesin" dedi. - BATMAN

Barış Pınarı Harekatı, Batman Üniversitesi, Rektör, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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