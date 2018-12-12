Rektör Durmuş'tan Orgeneral Çetin'e Taziye Ziyareti

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:59



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:59

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e taziye ziyaretinde bulundu.Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in geçtiğimiz hafta vefat eden ve Ankara Kalecik ilçesinde toprağa verilen annesi Fikriye Çetin'in Ankara Anıttepe Jandarma Sosyal Tesisleri'nde yapılan taziyesine katıldı. Orgeneral Çetin, taziyelerini bildiren Rektör Prof. Dr. Durmuş'a ziyareti için teşekkür etti. - BATMAN