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Rektör Durmuş, üstün başarı sergileyen personelleri takdir belgesiyle taltif etti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe ile İdari Personel Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim'e takdir belgesi verdi.

03.08.2019 16:42 Rektör Durmuş, üstün başarı sergileyen personelleri takdir belgesiyle taltif etti
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe ile İdari Personel Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim'e takdir belgesi verdi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen takdir belgesi takdiminde Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde üstün bir başarı sergileyen Doç. Dr. Rohat Cebe ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasında gösterdikleri olağanüstü gayret ve çabalardan dolayı Hüseyin Kaplan ve Cemil Avim'e takdir belgesi ve üniversitemiz plaketi takdim etti. - BATMAN

Batman Üniversitesi, Hüseyin Kaplan, Rektör, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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