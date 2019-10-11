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Rektör Elmacı: "Allah Mehmetçiğimizi korusun ve muvaffak etsin"

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Allah Mehmetçiğimizi Barış Pınarı Harekatı'nda da korusun ve muvaffak etsin" dedi.

11.10.2019 11:36Rektör Elmacı:
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Allah Mehmetçiğimizi Barış Pınarı Harekatı'nda da korusun ve muvaffak etsin" dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Elmacı, "BM şartları, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Askeri harekatın tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağına ve Suriye'yi barış ve istikrara kavuşturacağına inancımız tamdır. Allah, tarih boyunca kazandığı zaferlerle milletimizin ve devletimizin bekasını koruyan kahraman Mehmetçiğimizi Barış Pınarı Harekatı'nda da korusun ve muvaffak etsin" diye konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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