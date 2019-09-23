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Rektör Elmacı: "Bütün kurumlarla iş birliğini önemsiyoruz"

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

23.09.2019 13:18Rektör Elmacı:
Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversite olarak tüm kurumlarla iş birliklerini önemsediklerini belirterek, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile de her türlü ortak çalışmaya ve desteğe açık olduklarını kaydetti.

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya bir de hediye takdim etti. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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