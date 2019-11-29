Rektör Elmacı'dan ilkokul ziyareti

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kendine mektup gönderen Fatih İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Elmacı, minik öğrencilerle bir süre sohbet edip kırtasiye ürünleri hediye etti.

Elmacı, çocuklardan çok ders çalışıp başarılı olmalarını beklediklerini dile getirerek, "Sizler de inşallah üniversitelere gelip rektörler, profesörler olacaksınız. Bütün sınıfı üniversitemize bekliyoruz. Bir ihtiyacınız olduğunda, her zaman imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanında olacağız." dedi.

Kaynak: AA