Rektör Gören: Üniversitemiz Henüz Daha Keşfedilememiş Bir Zenginliğe Sahiptir

16 Kasım 2018 Cuma 11:54



16 Kasım 2018 Cuma 11:54

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Stratejik Ortaklık ve Proje Çalıştayı düzenlendi.Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'da düzenlenen çalıştaya, Kütahya Vali Yardımcıları Ali Bezirgan ve Halil İbrahim Ertekin, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Albayrak, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Gün, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknokent A.Ş. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Akbulut, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gürsel Yanık ile Kütahya'daki ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri katıldı. Akademisyenler de düzenlenen etkinliğe büyük ilgi gösterdiler.Açılış konuşmasında düzenledikleri çalıştaydan dolayı rektör ve rektör yardımcılarına teşekkür eden KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, "Bu etkinliğin şehrimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitemizi de bu anlamda çok istekli görüyoruz. Çalışmalarımızı yürütebilmemiz ve güçlü bir iş birliği kurabilmek adına üniversitemizin bize bir oda vermelerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin ilk adımın Üniversite - KUTSO Staj İş Birliği'dir. İkincisi KUTSO'nun DPÜ öğrencilerinin yüksek lisans ve doktora tezlerine vereceği destektir. Üçüncü adım da bu çalıştaydır. Bu etkinliğin Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğini sağlamlaştırmasını diliyorum""Değer Katan Üniversite" sloganı ile eğitim öğretime devam ediyoruz"Daha sonra söz alan Rektör Remzi Gören," Bilindiği gibi üniversiteler, bir yandan asıl ve öncelikli görevleri olan ülkelerin ihtiyaç duydukları nitelikli beyin ve işgücünün yetiştirildiği eğitim öğretim kurumlarıyken, diğer yandan bilimsel çalışmalarla, kültüre, sanata katkılarıyla şehirlerine değer katan, sosyal sorumluluklar üstlenen kurumlardır. Bununla beraber, üstlendikleri bu görevlerini ancak akademik ve idari güçleriyle orantılı olarak karşılayabilmektedirler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, yeraltı ve yerüstü zenginliklere, somut ve somut olmayan kültürel mirasa, kadim kültüre, köklü geçmişe sahip zengin bir şehrin üniversitesidir. "Değer Katan Üniversite" sloganı ile eğitim öğretime devam eden üniversitemiz, son yıllarda kamu ve özel ayrımı yapmaksızın, şehrin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerini artırmış, önemli protokollere imza atmış, varlığıyla şehre katkısı hissedilen bir üniversite halini almıştır. Bugün burada, yakın geçmişte başlamış iş birliğinin güzel meyvesini tadıyoruz. Hasat belki biraz zaman olacak, ama meyvenin ne kadar büyüyeceğini, ne zaman olgunlaşacağını oluşan iklim şartları belirleyecek. Meyvenin olgunlaşması için gerekli rüzgar da, güneş de, su da bizim elimizde! Paydaşların estireceği rüzgar en büyük itici güç olacaktır" dedi."Üniversitemiz henüz daha keşfedilememiş bir zenginliğe sahiptir"Dumlupınar Üniversitesinin şehirce henüz daha keşfedilememiş bir zenginliğe sahip olduğuna vurgu yapan Gören," Sadece ülkemizin farklı coğrafyalarından değil, İngilizceden Arap diline, Almancadan Kore diline, Rusçadan Çin diline dünyanın dillerini bilen, Balkanlardan Kafkasya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Uzak Doğuya dünyanın her bir coğrafyasından gelen öğrenciler faydalanmasını bilenler için öğrenciden öte zenginliğimizdir. Yabancı uyruklu bu öğrenciler, öğrenciliklerinin yanında, sadece üniversitemizin değil şehrimizin de misafirleridirler. Sürekli artan ve yenilenen öğrencileriyle üniversitemiz, şehrin ulaşım kalitesinde, barınma ve hizmet kalitesinde doğrudan etkiye, çok güçlü itici güce sahiptir. Şehrin üniversiteden beklentisini sadece ekonomi üzerine oturtması, üniversite üzerinde baskıya dönüşmektedir. İlçelerde okullarımızın olmasını, yaşamasını, tıpkı şehir merkezinde olduğu gibi kalkınmasına katkı sunmasını can-ı gönülden isteriz. Ama özellikle nüfusu küçük ilçelerde, üniversitenin şehrin geçim kaynağı olarak görülmesi, şehrin kendi öz değerlerini unutmasına, açığa çıkaramamasına, tembelliğe yol açmaktadır. Çavdarhisar Aizanoyi gibi bir geçmişi, Emet Bor gibi bir zenginliği, Gediz Murat Dağı ve Eski Gediz gibi bir değeri, Domaniç Hayme Ana gibi bir tarihi yeterince kullanamamaktadır. Kendi değerlerini öne çıkaran, harekete geçiren şehirler, üniversiteyi de kendine itici bir güç olarak gelişimine katabilmektedir" ifadelerine yer verdi."Bu birliktelik gelecek adına umut olacak"Gören, "Bir düşüncemi paylaşarak konuşmama son vermek istiyorum. Uzak komşumuz Burdur'un "yeni bir Antalya" olma yolundaki ilerleyişini, küçük komşumuz Uşak'ın "yeni bir sanayi şehri" olma yolundaki yürüyüşünü, Afyon'un ise geldiği son noktayı sadece siyaseten açıklamanın, Kütahya'ya yapılacak en büyük haksızlıklardan biri olduğunu düşünüyorum. Daha önce yapılanlar, bugün burada yapılmakta olan ve devam edecek sonuç odaklı birlikteliklerin, Kütahya için hayırlara vesile olacağını, halktaki "bitmişlik sendromuna", "Ne yapsak nafile anlayışına", "Mevcudu kabullenme sorununa" acil ve köklü çözüm olmasa dahi, gelecek adına umut olacağına inanıyorum. Son söz olarak, bir tercih ya da takdirde bulunmanızı isterim: "Şehrine değer katan bir üniversiteye sahip olmak mı?" yoksa "üniversitesine değer katan bir şehre sahip olmak mı?" istiyoruz. Tercih te, takdir de sizin! Ben, her ikisini nasıl sağlarız bunu tartışalım derim. El ele, gönül gönüle! Saygı, sevgi ve muhabbetle" diye konuştu.Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Vali Ömer Toraman'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında "Mülki amirler olarak üniversite-sanayi iş birliğini her zaman destekledik. Bunu bu güne kadar başaramamıştık. Kimi zaman mevzuat, kimi zaman da uyumsuzluklar buna engel oldu. Ama geçen zaman içinde insanlar işlerini iyi yapmaya başladılar. Bugün burada bir iş birliğinin doğuşuna şahit olmaktan oldukça memnunuz. Bu birlikteliğin başarılı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu."Üniversite-sanayi iş birliği milli bir görevdir"Rektör Yardımcısı Kaan Erarslan, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Stratejik Ortaklık ve Proje Çalıştayı'nın kentimize ve üniversitemize faydalı olmasını umduğunu ifade ederek, "Bu toplantının farkı doğrudan sonuç odaklı olması. Bu nedenle diğerlerinden ayrı bir noktada. Teknoloji üreten ülkelerin modelleri aslında herkesin bildiği bir model ve o da üniversite-sanayi iş birliği modeli. Bunun en net örneği Silikon Vadisi. Silikon Vadisi'nde sanayi ve üniversite iç içe geçmiş durumda ve çalışmaları üniversite mi sanayi mi yapıyor, bunun ayrımı mümkün değil. Japonya ve Avrupa da bu iş birliğiyle gelişmelerini tamamladılar" dedi.Son dönemde teknolojinin millileşmesi söyleminin KÜSİ ile sağlanacağını düşündüğünü söyleyen Erarslan, "Ülkemizin ekonomik savaşlar da dahil olmak üzere tüm olası tehlikelere karşı bizim üniversite-sanayi iş birliği yapmamız milli bir görevdir. Bu konuda bugüne kadar geldiğimiz noktadaki başarı ve başarısızlıklardan bu salonda bulunan herkes pay sahibidir. Gelişmiş toplumlar bu iş birliğini kapitalizmin tüm acımasızlığına karşın başardılarsa, ahilik kültüründen gelen bizler de bunu başarabiliriz" ifadelerine yer verdi.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ-TTO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Gün, hazırladığı sunumda üniversitenin iki yıldır TÜBİTAK'ın Girişimci Üniversiteler Listesi'nde ilk 50'de yer aldığını hatırlattı ve DPÜ-TTO'nun modülleri, çalışma düzeni, etkinlikleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknokent A.Ş. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Akbulut ise, Teknokent'in kuruluş aşamasını bugün geldiği noktayı aktarmasının ardından sanayicilere Teknokent'le yapılacak projelerde üniversitenin ve sanayicinin kazanımlarının neler olacağını anlattı.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi (DPÜ-İLTEM) Müdürü Doç. Dr. Gürsel Yanık ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rasim Ceylantekin de katılımcılara İLTEM'in olanakları, sahip olduğu laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinin sunumunu yaptı.Zafer Kalkınma Ajansı Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Başkanı Hacı Mustafa Tarkan'ın sanayicilere Zafer Kalkınma Ajansı'nın faaliyetleri, proje teşvikleri ve programları hakkında bilgi vermesinin ardından Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak da katılımcılara bakanlığın faaliyetleri ve projelere verdikleri teşvik hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.Çalıştayın son bölümünde katılımcıların görüşleri dinlendi. Öğle yemeğinin ardından düzenlenen İLTEM gezisinde katılımcılara İLTEM'de yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verildi.(EFE) - KÜTAHYA