Rektör Gür'den Engelli Dostu Kampüs Vurgusu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:59



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:59

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli öğrenci ve personel ile bir araya gelen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Engelli dostu bir kampüs oluşturuyoruz. Bu konuda her türlü yardımı ve hizmeti sunmaya hazırız" dedi.Her sağlam birey yarın engelli olabilir düşüncesiyle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Gür, görme, işitme, yürüme ve zihinsel engelli bütün bireyleri toplumda yaşanılabilir halde kılmak ve onları toplumda görünür hale getirmek istediklerini söyleyerek, "Bu bizim realitemizdir. Engellilerimizi topluma kattığımız ölçüde biz gelişmişlik ve sosyal devlet algısını üretebiliriz. Bir hekim olarak engellilerimizin her zaman yanında olduğunu ve üniversitemiz açısından da engelli dostu bir kampüs oluşturuyoruz. Bu konuda her türlü yardımı ve hizmeti sunmaya hazırız. Zihinlerdeki engellerin kaldırıldığı günlerin geleceğini umutla bekliyoruz" diye konuştu.GAÜN Yemekhanesinde düzenlenen yemeğe GAÜN Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan katıldı. - GAZİANTEP