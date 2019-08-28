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Rektör İbrahim Özcoşar'dan Kızıltepe'ye fakülte müjdesi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kızıltepe ilçesine butik bir ziraat fakültesi yapacaklarını söyledi.

28.08.2019 13:37 Rektör İbrahim Özcoşar'dan Kızıltepe'ye fakülte müjdesi
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Kızıltepe ilçesine butik bir ziraat fakültesi yapacaklarını söyledi. Özcoşar, fakültenin çiftçilerle iç içe olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MAÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Kızıltepe Gazeteciler Derneği Başkanı Faraç Çobanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'a tebrik ziyaretinde bulundu. İbrahim Özcoşar Kızıltepe için ziraat fakültesi çalışmalarının olacağını söyledi. Fakültenin bir butik fakülte olacağı bilgisini veren Özcoşar, "Kızıltepe'ye bir ziraat fakültesi yapmayı planlıyoruz. Fakültemiz butik bir fakülte olacak. Diğer ziraat fakültelerinden farklı olacak. Fakültemizin çalışma sahası daha farklı olacak. İnşallah iyi şeyler olacak. Bizim önceliğimiz hazine arazisi olacak. Şahısların arazisinde yapmak istemiyoruz. Ziraat fakültesinin binası tarım arazilerinin içerisine kurmayı düşünmüyoruz. Onlara yakın başka bir arazide kurmayı düşünüyoruz. Çiftçi ile ve vatandaş ile iç içe geçebilecek anlaşmalı araziler olabilir. Yani fakülte çiftçilerle iç içe olmalı. Böyle bir düşüncemiz var" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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