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Rektör Kalan mazbatasını aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

25.09.2019 21:07Rektör Kalan mazbatasını aldı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.

Mazbatasını alan Rektör Kalan "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi rektörlüğü görevini şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, tüm Yükseköğretim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörlük bir yöneticilik görevi olmanın ötesinde gelecek nesilleri yetiştirmede ve geleceği inşa etmede üstlenilmiş önemli bir sorumluluktur. Görev sürem boyunca üstlendiğim bu önemli görevi başarıyla yerine getirme ve devraldığım bu bayrağı bir ileri merhaleye taşıma gayreti içerisinde olacağım" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, tebriklerini ileterek Rektör Kalan' a yeni görevinde başarılar diledi. - ANTALYA

Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Alanya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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