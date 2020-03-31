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Rektör Kalan ve Başkan Yücel'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiklerini açıkladı.

31.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:26
Rektör Kalan ve Başkan Yücel'den
Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiklerini açıkladı.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaş bağışıyla destek vereceğini duyurdu.
Alanya Belediye Başkanı'ndan 4 maaş
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kampanyaya destek verdiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 4 aylık maaşımı bağışlayarak ben de katılıyorum. Allah, milletimize, devletimize zeval vermesin. Ayrıca Alanya Belediyesi Meclis üyelerimizin tümü 2020 yılına ait maaşlarının tamamını Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak destek verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
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