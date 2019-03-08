Rektör Kapu'nun Kadınlar Günü Mesajı

Kaynak: İHA

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 8 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Kapu, yayımladığı mesajında, "Ailenin ve toplumun temel unsuru olan kadınlar, eğitim, politika, ekonomi gibi pek çok alanda yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.Kafkas Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Annelik gibi kutsal ve onurlu bir görevi yerine getiren, hayatımızın her alanında fedakarlığın, üretkenliğin ve duyarlılığın temsilcileri kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, başta Üniversitemizin çok değerli kadın çalışanları ve öğrencileri olmak üzere, tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü" kutluyorum." - KARS