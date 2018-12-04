Rektör Karabulut Kırgızistan ve Özbekistan'ı Ziyaret Etti

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Özbekistan
ve Kırgızistan
'da bulunan 5 üniversiteyi ziyaret ederek temaslarda bulundu.
İlk olarak Kırgızistan'da ziyaretlerde bulunan Rektör Prof. Dr. Karabulut, Oş Devlet Üniversitesi, Oş Teknoloji Üniversitesi
ve Oş Kırgız-Özbek Üniversitesi Rektörleri ile görüşmeler yaptı. Daha sonra Özbekistan'da temaslarını sürdürün Prof. Dr. Karabulut, Andican Devlet Üniversitesi ve Fergana Devlet Üniversitesi Rektörleri ile ikili görüşmeler yaptı.
Görüşmelerde; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Kırgızistan ve Özbekstan'da bulunan üniversiteler arasında işbirliğini artırmaya yönelik atılacak adımlar üzerinde durulurken, ortak çalışma alanları ve projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Oş Devlet Üniversitesi, Oş Kırgız-Özbek Üniversitesi ve Fergana Üniversitesiyle ikili protokol imzalandı. Türkiye
'nin kadim bağlarının bulunduğu coğrafyalardaki üniversiteler ile çok yönlü olarak zenginleştirilecek ilişkilerin kazanımlarının çok değerli olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Bu coğrafyayla güçlü bir şekilde kurulacak bağların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine büyük katkılar sağlayacaktır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Asya
'daki ülkelerden birçok yabancı uyruklu öğrenciye kucak açtı. Geliştirilen ilişkilerin bu coğrafyadan öğretim üyesi mübadelesi ve daha çok öğrenciyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine çekeceğine inanıyoruz" dedi. - AĞRI
Rektör,Ağrı,Özbekistan,Kırgızistan
04 Aralık 2018 Salı 09:13